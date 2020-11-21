Лондон, , 16:13 — REGNUM Международная группа учёных обнаружила крошечные частицы пластика в пробах талой воды и снега, собранных вблизи вершины горы Эверест. Исследование опубликовано в журнале One Earth.

До недавнего времени гора Джомолунгма (или Эверест) считалась одним из немногих районов Земли, остающихся недосягаемым для влияния цивилизации. Однако развитие туризма привело к тому, что последствия человеческой деятельности можно обнаружить и на вершине этой горы.

Группа учёных из Великобритании, США и Непала под руководством Имоджин Нэппер из Университета Плимута изучила образцы талой воды и снега, собранные на разных уровнях горы Эверест. В этих пробах они обнаружили микропластик — частицы пластика, размером меньше пяти миллиметров. Самым высоким местом сбора проб, содержащих частицы микропластика, стала площадка высотой 8440 метров над уровнем моря.

Учёные установили, что частицы микропластика состояли из полиэфирных волокон, использующихся при изготовлении одежды и снаряжения для альпинистов. Они отметили, что производители такого снаряжения должны использовать более экологичные материала, либо разрабатывать такие конструкции, которые минимизируют количество выделяемого микропластика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года учёные из Великобритании представили результаты исследования, показавшего наличие микрочастиц пластика в организмах бокоплавов, обитающих в глубоких океанических желобах, включая Марианскую впадину.