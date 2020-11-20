Пекин, , 20:19 — REGNUM Между Китаем и Малайзией подписано соглашение о сотрудничестве в разработке эффективной и безопасной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает 20 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную сингапурской китайскоязычной газетой Lianhe Zaobao.

Соглашение поощряет и поддерживает сотрудничество государственных и частных компаний двух стран в разработке и продвижении препарата; проект заручился всесторонней поддержкой малайзийского правительства. Стороны намерены привлечь к исследовательским работам университеты, научные учреждения и общества, углубив тем самых их взаимную интеграцию.