Дубна, Московская область, , 13:39 — REGNUM Особая роль в решении масштабных научных проектов отводится сегодня российским регионам. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 20 ноября на встрече с представителями градообразующих предприятий подмосковной Дубны.

В Дубне запустили сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов в рамках первого каскада мегасайенс-проекта NICA. Мишустин отметил, что за проектом NICA последует реализация в Новосибирске мегапроекта СКИФ — это мультидисциплинарный синхротронный центр фундаментальных и прикладных разработок. Запланировано и создание целого ряда установок в рамках программы развития синхротронных и нейронных исследований.

Без экспериментальных баз такого рода развивать науку сегодня невозможно. С их помощью Россия выйдет в лидеры фундаментальных исследований в ядерной физике, добавил он.

«При этом сегодня особая роль в решении таких масштабных задач отводится нашим регионам. Они обладают уникальным научно-исследовательским, инновационным и технологическим потенциалом», — заявил премьер.

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