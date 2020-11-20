Москва, , 12:25 — REGNUM На уходящей неделе в Telegram-каналах было немало интересных историй о жизни страны: туалет-бутик, школьный ресторан, экспресс-отпевания и многое другое. Самое занимательное и любопытное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

На Красной площади в Москве в день рождения Деда Мороза задержали Деда Мороза. Как передает «Москва сейчас», он проводил пикет против отмены новогодних елок.

Под Белгородом развалился подвесной мост. Курьез в том, что его только месяц назад открыли после реконструкции. Более того: до ремонта мост спокойно простоял с 1968 года. «Но пришел современный горе-строитель, и мост рухнул. Теперь главное найти «умельца» и выяснить причины. Повезло, что никто не пострадал», — пишет «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге радуются новинке: новым, «умным» фонарям. Их сейчас тестируют в Василеостровском и Пушкинском районах. Светильники сами передают сведения диспетчеру и могут изменять интенсивность работы в зависимости от окружающей среды. «Жаль, что только починить себя не способны. Хотя информацию о поломке также отправят «Ленсвету», — отмечают «Записки декабриста».

»Ночной губернатор» обратил внимание на ЛГБТ-кинофестиваль «Бок-о-бок», который проводят в Петербурге. «Для кого? Для чего? Понятное дело, чтоб не осталось в стороне никого-никого. «Бок-о-бок» всегда становится событием в новостях, причем никогда — из-за демонстрируемых на нем картин. Всех интересует только направленность фестиваля: кто-то изобличает «извращенцев», кто-то — гомофобов», — удивляется автор канала.

В Калининградской области, в городе Зеленоградск подходит к завершению строительство нового туристического объекта: туалет-бутика. Помимо кабинок в нем планируется продавать сувениры, также будет кафе и музей. «Всё в этом мире должно быть с комфортом», — считает местный канал «Кё».

В Новгороде последние дни выдались непростыми для памятника Ленину. Вначале оказалось, что с памятника пропала табличка с именем. Едва ее установили, как вандалы пририсовали на постамент большой черный крест. «Новгородская летопись» пишет, что художество с трудом закрасили: «Похоже, Владимир Ильич сильно оскорбил чьи-то чувства».

Приволжский федеральный округ

«Страновед» рассказал о создании геопарка в Башкирии, который обойдется в 30 млрд рублей (внебюджетных инвестиций). В геопарке собираются сделать и музей геологии, и лыжный комплекс и даже кампус для учащихся международной геошколы.

Тем временем в Казани другая громкая идея. В торговых центрах города могут открыть специальные молельные комнаты. Глава республики инициативу поддержал. Сейчас будет составлен необходимый список объектов для размещения молельных комнат, пишет «КазанДа».

Еще новость из Казани. Мэр города посетил отремонтированную столовую русско-татарской школы, которую в пресс-службе величаво назвали школьным рестораном. Градоначальник теперь поручил отремонтировать школьный спортзал. «Итиль» шутят, что его «судя по всему, будут называть школьным фитнес-клубом».

Уральский федеральный округ

В Курганской области волонтеры провели необычную акцию, чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим. Цепочка волонтеров выстроилась вдоль дороги со знаками ограничения скорости. «А чтобы было совсем все понятно», поставили еще и человека в костюме смерти с косой. По мнению «Курганистана», теперь все могут понять, почему Курганская область — самый депрессивный регион.

«ИродЪ Уральский» удивился новой услуге в церквях Екатеринбурга. Здесь стали проводить экспресс-отпевания. «20 минут и следующий!» — отмечает канал, предполагая, что все дело в коронавирусе.

Сибирский федеральный округ

Пандемия продолжает вносить печальные изменения в новогодние торжества. На днях выяснилось, что в Томске не будет фейерверка в новогоднюю ночь. «2020-й год решил удивлять нас до конца», — грустит TomskNews.

Зато в Омске, несмотря ни на что, начали заливать катки на стадионах. На будущей неделе планируется открыть сезон массовых катаний. «Осталось выяснить, нужно ли во время катания надевать медицинскую маску», — отмечает «Сибирский панк».

Скандальная история произошла в городе Киренск Иркутской области. Строители посыпали дорогу песком, в котором изумленные жители заметили человеческие кости. «Стрелка» узнала, что песок брали недалеко от старого кладбища. Сейчас проводится проверка, заведено административное дело.

Южный федеральный округ

Сочинцы стали сдавать в аренду свои балконы. Услуга востребована у туристов, которые хотят поработать в «мини-коворкинге» с видом на море. Оплата почасовая, в среднем за 250 рублей в час, пишет «Живая Кубань». Хорошие балконы оборудованы всем необходимым для комфортной работы. Многие хозяева предлагают бесплатные чай и кофе.

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по обеспеченности автомобилями. «Кубанская телега» по этому поводу размышляет о превратностях восприятия. Первое место вызвало у горожан чувство гордости, но «когда мы говорим, что в Краснодаре машин больше, чем людей, пробки, тачку ставить негде — очевидно, что это все сплошные минусы. Те, кто каждый день на себе ощущают прелести этой всеобщей «обеспеченности автомобилями», знают, что это так себе первенство в рейтинге».

Северо-Кавказский федеральный округ

В дагестанском Дербенте, который считается самым древним в России, обрушилась построенная в VI веке крепостная стена. Как наиболее сохранившийся памятник персидского фортификационного зодчества она была объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но давно пребывала в аварийном состоянии. Реконструировать ее мешали бюрократические согласования. И вот от сильного ливня она просто развалилась, сообщает Южный sliv.

Дальневосточный федеральный округ

Вдоль трассы «Колыма» недавно установили новые таблички с названиями топонимов. Им теперь удивляется вся страна. На табличках все перепутали. Озеро Лабынкыр назвали Лабанкиром (на французский лад), населенные пункты Ючюгей превратили в Ючугей, Сордоннох — в Сарданнах. Самая нелепая ошибка — с автодорогой «Колыма», которая превратилась в «а.д. Колыма». «Зато сразу понятно, куда вы попали», — отмечает «Смотровая вышка». Власти обещают все исправить.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.