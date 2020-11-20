Москва, , 11:57 — REGNUM Британский журнал Times Higher Education (THE) включил три российских вуза в число наиболее привлекательных для работодателей университетов. Список, куда вошли 250 учебных заведений из 43 стран, опубликован изданием 19 ноября.

Первые места заняли Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. За ними идут Оксфордский и Кембриджский университеты в Великобритании.

Токийский университет в Японии, Стэнфордский университет в США, Университет Торонто в Канаде, Национальный университет Сингапура и Йельский университет в США составили вторую пятёрку лидеров.

Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова составители рейтинга поставили на 132 место, Московский государственный технический университет имени Николая Баумана — на 139-е, Московский физико-технический институт (МФТИ) — на 164-е.

Больше всего в топ-250 — американских вузов — 51. Французских вузов там 18, германских — 17, британских — 14. Австралия, Нидерланды и Китай представлены десятью вузами.

Рейтинг для издания подготовила компания Emerging, которая занимается подбором сотрудников. Он основан на мнениях кадровых специалистов из крупных международных корпораций.