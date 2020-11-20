Стокгольм, , 10:20 — REGNUM Согласно последнему отчету Шведской королевской академии наук, проветривание помещений и использование средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания в общественных помещениях являются важными мерами при противодействии распространению коронавирусной инфекции в закрытых пространствах, а также в общественном транспорте. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно заключению экспертной группы, коронавирусная инфекция распространяется через небольшие каплевидные частицы, которые остаются в воздухе в течение длительного периода времени. Инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, может распространяться крайне быстро в зимнее время года, когда все больше людей дольше остаются в плохо вентилируемых помещениях.

«Мы не видим никакого риска при использовании масок … Ношение масок является своего рода дополнением, важной мерой в наборе инструментов, но это только одна из нескольких возможных мер, у нас должен быть целый комплекс таких инструментов. Мы должны всеми силами и средствами, которые у нас есть, попытаться уменьшить распространение коронавирусной инфекции», — рассказал в студии SVT Стаффан Нормарк, профессор молекулярной микробиологии и председатель экспертной группы академии по вопросам, связанным с COVID-19.

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