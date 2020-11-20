Москва, , 08:34 — REGNUM В структуре Совета Российской академии науки по космосу будет создана экспертная группа по космическим ресурсам, которая займётся изучением вопросов научного и правового обеспечения полезных ископаемых в космосе. Соответствующее поручение дал президент РАН Александр Сергеев.

«Создать в структуре совета «Экспертную рабочую группу по космическим ресурсам» для обсуждения научных и правовых аспектов исследования, использования и будущего освоения космических ресурсов», — говорится в решении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении лунных ресурсов.

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».

Подчёркивается, что Вашингтон не считает космос «всеобщим достоянием» и планирует «стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц».

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