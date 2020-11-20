Барнаул, , 06:53 — REGNUM Самым необычным свойством коронавируса является его патогенность. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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В ответ на комментарий новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, который считает, что необычным в коронавирусе является объединение всех особенностей, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, он отметил:

«Разумеется, никакого «объединения» особенностей различных вирусов не происходило. Все перечисленные вирусологом симптомы коронавирусной инфекции ничуть не являются необычными ни по отдельности, ни в совокупности. А цитокиновый шторм вообще более всего ассоциируется со свойствами и реакциями человеческого организма на инфекционный или аутоиммунный процесс, а не с уникальными особенностями коронавируса.

Ключевыми же особенностями, отличающими новый коронавирус от других ОРВИ, являются более высокая заразность, в целом более тяжелое течение с выраженными симптомами интоксикации, частым развитием вирусно-бактериальных пневмоний и значительная летальность.

Даже у здоровых и спортивных людей COVID-19 при легком течении протекает необычно тяжело — с явными симптомами интоксикации в виде лихорадки, слабости и потливости. Поэтому самым необычным свойством коронавируса является его патогенность, на порядок превосходящая таковую у других респираторных вирусов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необычном свойстве коронавируса ранее известил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов. По его словам, в SARS-CoV-2 объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов.