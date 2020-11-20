Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Центр изучения околоземных объектов NASA (США) предупредил о приближении к Земле астероида 53 201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров. Он пролетит на минимальном расстоянии от планеты 29 ноября, говорится в результатах наблюдения.

Отмечается, что этот гигант не представляет угрозы для Земли — расстояние при максимальном приближении (более 4 млн км) будет в 11 раз превышать дистанцию до Луны. Вместе с тем, астероид считается потенциально опасным из-за того, что пересекает орбиту земного шара.

Другим интересующим учёных аспектом стала ценность полезных ископаемых — запасы никеля, железа и кобальта на нём оценили в $17,4 млрд.

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