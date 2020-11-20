Тегеран, , 09:03 — REGNUM 16 ноября на заседании в присутствии министра здравоохранения Ирана Саида Намаки были обсуждены последние достижения иранских исследователей по разработке вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 ноября.

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В кулуарах встречи министр здравоохранения заявил, что Иран вскоре будет признан одной из ведущих стран в разработке вакцин против коронавирусной инфекции.

«Вакцинная платформа ряда иранских компаний, в том числе в фармацевтическом отделе штаба по исполнению поручений имама, успешно прошла первый и второй этапы и в настоящий момент проходит третий этап», — пояснил он.

«Различные методы принимаются для разработки вакцины в нескольких странах мира, но один из методов, которым следуют в Иране, является совершенно уникальным, и мы надеемся, что исследователи, используя стволовые клетки и клеточную терапию, добьются окончательного успеха», — отметил Намаки.