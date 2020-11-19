Рим, , 21:12 — REGNUM Итальянские компании намерены участвовать в проекте NASA по «возвращению человека на Луну», с таким заявлением выступил в четверг, 19 ноября, заместитель главы аппарата правительства страны Риккардо Фраккаро.

Речь идет, в частности, о модулях для космической станции Gateway, а также о настройке некоторых коммуникаций на станции, отметил он.

Подготовка постоянной «базы» (станции) на орбите Луны займет несколько десятилетий, но работа уже началась, добавил Фраккаро.