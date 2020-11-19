Москва, , 18:54 — REGNUM Научно-образовательный консорциум «Вернадский» создан на Камчатке. Соответствующее соглашение подписано ректором Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктором Садовничим и главой Камчатского края Владимиром Солодовым в четверг, 19 ноября.

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил журналистам, что еще десять регионов выразили желание присоединиться к программе

«Мы объявляем подписанным наше соглашение сегодня. Я думаю, что «Вернадский» — это еще и площадь повышения квалификации учителей, сотрудников, это важно. Мы готовы в рамках консорциума в каждом регионе встречаться с учителями на форумах, курсах», — цитирует слова Виктора Садовничего ТАСС.

Программа «Вернадский» предусматривает, что устанавливаются четкие связи между университетами страны по своим наиболее важным направлениям, университеты организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

«Сегодня мы с Виктором Садовничим подписали соглашение, которое позволит нашим вузам и научным организациям сотрудничать с МГУ в сферах, наиболее важных и актуальных для полуострова — изучение вулканологии и сейсмики, мирового океана, водных биоресурсов. Отдельная тема — зелёная экономика и цифровая модель Северного морского пути», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Планируем подключить учёных МГУ к исследовательским проектам, реализации целевых образовательных программ, функционированию базовых кафедр. В основу сотрудничества будет положена логика научно-образовательного центра, объединения научных и образовательных учреждений вокруг практических задач, стоящих перед нашим регионом», — подчеркнул Владимир Солодов.