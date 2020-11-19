Обнинск, Калужская область, 19 ноября 2020, 15:36 — REGNUM
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А. Г. Ромашина Калужской области по итогам 2019 года стало лидером научной деятельности Госкорпорации Ростех. Высокую оценку поставили коллективу предприятия эксперты по определению результативности деятельности научных организаций Ростеха, сообщил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
В 2019 году «Технология» представило лучшие среди предприятий Госкорпорации Ростех наукометрические показатели. Оценка проводилась по четырём направлениям: результативность и востребованность научных исследований, развитие кадрового потенциала, интеграция в мировое пространство и ресурсное обеспечение деятельности научной организации. Ежегодно предприятие получает в среднем около 30 патентов на результаты интеллектуальной деятельности, а в исследовательском секторе «Технология» задействованы более 700 сотрудников.
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