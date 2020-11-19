Москва, , 13:26 — REGNUM Учёные выяснили, каким способом размножаются самые распространённые вирусы микрофлоры. Исследование устройства белков одного из подобных вирусов, известного под именем phi14:2, провели российские учёные и их коллеги из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сколтеха».

Так, в ходе анализа их структуры был обнаружен фермент, который помогает вирусам микрофлоры, так называемым crAss-бактериофагам, копировать свой геном и формировать новые вирусные частицы.

«Так как crAss-бактериофаги доминируют в микрофлоре кишечника человека, понимание того, как они заражают микробов, поможет нам управлять составом микрофлоры, которая влияет и на здоровье человека, и на характер развития различных болезней», — приводит ТАСС слова доцента «Сколтеха» Марии Соколовой.

Учёные надеются, что дальнейшее изучение этих вирусов и фермента gp66 поможет приспособить их для решения большого количества различных научных и медицинских задач, связанных с управлением свойствами микрофлоры кишечника, а также с манипуляциями ДНК и РНК.