Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Коллектив учёных Уральского федерального университета (УрФУ) разработал математическую модель для диагностики и лечения ишемической болезни сердца, вызванной стенозом артерий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Стеноз — это сужение просвета коронарной артерии, через которую насыщенная кислородом кровь поступает в сердечную мышцу. Когда кровоток критически перекрыт стенозными бляшками, человека спасают операцией. Но делать операцию до того, как бляшка вырастет до критического размера, тоже опасно.

«Наша идея заключается в том, чтобы контролировать степень перекрытия кровеносного сосуда и точно определять необходимое для операции время», — пояснил профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Андрей Зубарев.

Учёные, пользуясь данными о пациентах с ишемической болезнью сердца, создали трехмерную геометрическую модель участка артерии со стенозом. Путём расчётов можно получить различные характеристики, например, скорость кровотока, давление, вязкость крови, которые помогут врачам принимать нужно решение в том или ином случае.

Специалисты хотят на следующем этапе запустить в кровоток магнитные наночастицы, которые позволят наблюдать за процессами в сосудах.

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