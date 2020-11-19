Стокгольм, , 11:23 — REGNUM Сегодня масочный режим как эффективная мера по борьбе с распространением коронавируса установлен на уровне рекомендаций или обязательных к исполнению предписаний в большинстве стран. Однако в Швеции дискуссии об эффективности ношения средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания ведутся до сих пор. Правительство и Агентство общественного здравоохранения не рекомендовало ношение масок в публичных местах, однако некоторые исследователи по-прежнему настаиваются на введение данной меры по инфекционному контролю в Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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«Ответы (о пользе ношения средств защиты полости рта и органов дыхания — прим. ИА REGNUM) мы узнаем уже после пандемии, когда сравним стратегии по борьбе с коронавирусом различных стран», — заявила профессор Копенгагенского университета Марьюкка Мякеля.

В то же время некоторые исследователи отмечают, что масочный режим эффективен для борьбы с коронавирусом, но заставить все население пользоваться средствами индивидуальной защиты является непростой задачей.

«Как эпидемиолог, исследователь вопросов здравоохранения и врач, я изучил всю доступную литературу и вскоре обнаружил, что персонал больниц и сотрудники лабораторий поддерживают ношение масок. Но я думаю, что следующий шаг, то есть заставить восемь миллионов шведов пользоваться масками каждый день, не сработает», — объяснил профессор Кьелл Торен.

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