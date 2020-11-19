Новосибирск, , 04:41 — REGNUM Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) подписал госконтракт на производство оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Об этом сообщает сайт «Академгородок 2.0».

Ранее Институт был определён единственным изготовителем технологически сложного оборудования для ЦКП СКИФ.

В ИЯФ СО РАН уточнили, что финансирование поступит в ближайшее время. При этом работы уже начаты. В конце следующего года учёные планируют продемонстрировать первый пучок линейного ускорителя СКИФ.