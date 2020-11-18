Москва, , 12:09 — REGNUM Учёные выявили мутации вируса SARS-CoV-2 в 13 российских регионах. Эти изменения неопасны, сообщил и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов 18 ноября журналистам.

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Он рассказал, что Российский консорциум по секвенированию коронавирусов на базе НИИ гриппа им. Смородинцева отслеживает изменчивость коронавируса нового типа. В ряде регионов обнаружена мутация M153T в S-белке.

Это Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ленинградская, Омская области, Пермский, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия. Пока нет убедительных подтверждений, что мутация влияет на связывание вируса с его рецептором ACE2.

Лиознов подчеркнул, что все выявленные замены не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых мутациях коронавируса в Сибири.

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