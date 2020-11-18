Гавана, , 10:03 — REGNUM На сегодняшний день Куба нуждается в развитии инноваций и науки для решения накопившихся в стране проблем и улучшения экономических показателей. Об этом заявил президент Кубы Мигель-Диас Канель в ходе заседания правительственных советов, сообщает Prensa Latina.

По его словам, на сегодняшний день Куба — слаборазвитая страна с высоким индексом человеческого развития, которая не фигурирует в мировом рейтинге инноваций, состоящем из 143 стран. Однако, по мнению главы государства, это противоречие можно решить.

Канель подчеркнул, что у Кубы есть всё необходимое для усиления взаимосвязей между научными знаниями, производством и секторами услуг и деятельностью правительства, однако со стороны руководителей научных компаний и правительства такие процессы требуют стимулирования.