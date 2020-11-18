Москва, , 09:44 — REGNUM В России работодатели будут в большем объёме выплачивать вознаграждения за изобретения и инновационные разработки сотрудников. Постановление об этом 18 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно новым правилам работнику — автору изобретения выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат, ранее выплата осуществлялась в размере одной зарплаты.

Решение принято в рамках «дорожной карты» и призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, самым выдающимся изобретением российских учёных 2019 года была названа вакцина против лихорадки Эбола.

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