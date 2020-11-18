Москва, , 07:27 — REGNUM Обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта может произойти из-за неправильного употребления кофе, заявил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт отметил, что этот напиток может спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, хронический панкреатит, которыми люди часто страдают в ослабленной форме, не подозревая о проблемах со здоровьем.

Калинчев также напомнил о вредной привычке пить кофе натощак, что приводит к неправильному пищевому поведению, когда вместо приема пищи человек выпивает кофе для бодрости. Для исключения этой проблемы врач посоветовал пить кофе после приема пищи. Он добавил, что в этом случае можно принимать напиток даже с десертом.

«С чем сочетать кофе — с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным — не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется», — сказал диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik заявила, что умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, поскольку в кофейных зернах есть витамины и другие важные для здоровья элементы.

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