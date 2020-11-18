Новосибирск, , 04:44 — REGNUM Самым необычным свойством коронавируса является сочетание в нём особенностей ряда других вирусов, заявил 17 ноября член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

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По словам учёного, дизрегуляция иммунной системы при заражении коронавирусом происходит примерно так же, как например при Эболе.

«Тромбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови, часто характерный для ковида, — это тоже не новинка. Он встречался не только при вирусе Эбола, но и при конго-крымской геморрагической лихорадке, лихорадке денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом», — рассказал Нетёсов в интервью «Ленте.ру».

Еще одним симптомом COVID-19 является потеря обоняния, но такое последствие заражения коронавируса не является уникальным — оно наблюдается при заболевании ещё не менее 20 вирусами.

Ранее учёный сообщал, что те люди, которые носят очки, оказываются в числе зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в пять раз реже, чем те, кто их не носит.

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