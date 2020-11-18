Москва, , 08:27 — REGNUM Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мутациях, которые наблюдаются в геноме коронавируса в Сибирском регионе, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане составили свои комментарии 17 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Затраты на здравоохранение в 2021 году уменьшатся. Всё. Это всё, что нужно знать о желании бороться с вирусом и отношении к здоровью нации. Не увеличатся в 5 раз, не остановятся важные проекты ради закупок медикаментов и тысяч ИВЛ», — написал Пётр П.

Некоторые граждане выразили недопонимание, согласно которому им оказалось неясно: бояться мутации коронавируса или нет. Ряд пользователей указали на то, что мутации происходят всегда и чем-то странным это быть не может.

«Коронавирусы, как и многие другие вирусы, постоянно мутируют, и что? С коронавирусами человек жил постоянно, и коронавирусы давно были отнесены к возбудителям ОРВИ. Раньше, во время эпидемий ОРВИ никто и не выяснял, какой именно вирус является возбудителем. Сейчас же все прицепились к ковид-19», — считает Александр М.

Отдельные комментаторы попытались объяснить суть процесса мутации вируса. По их видению, Попова попросту не дала полное объяснение мутации, которую наблюдают в Сибири, ведь изменения вируса могут оказаться столь незначительными, что объявлять об этом во всеуслышание даже и не стоит.

«Ну выявил, потрясающе. Только надо знать, что мутациями называются любые изменения генома, происходят они при каждом делении вируса и совершенно не обязательно приводят к каким-то качественным изменениям строения или биохимии вируса. Большинство мутаций, по секрету, вообще молчащие: геном изменяется, а вирус — совсем нет, и это касается не только вирусов или микроорганизмов. Каждый из нас не похож в точности ни на одного из своих родителей именно за счет мутаций, потому что процесс мутирования заложен в основе нашего размножения, и именно благодаря ему существует такое огромное разнообразие организмов на земле, совершенно друг на друга не похожих», — пишет Давид В.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что такие ведомства, как Роспотребнадзор, по какой-то причине начинают диктовать свои условия тем, кто непосредственно и занимается исследованиями в области вирусологии — медикам.

«В СССР главный санитарный врач был заместителем и подчинялся министру здравоохранения. Потому что на первом месте было здоровье людей. А санэпидстанции, которые были в ведении главного санитарного врача, выполняли чисто контрольные функции. Сейчас все наоборот, эта публика командует врачами, которым заткнули рот. Поэтому действия тех, кто затеял эту авантюру, уже привели к повышению смертности от обычных, а не инфекционных заболеваний, снижению рождаемости и продолжительности жизни. Что это? Такого раньше не бывало», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Альбатрос».

Напомним, 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о мутациях, которые наблюдаются в геноме коронавируса в Сибирском регионе.