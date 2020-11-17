Салехард, , 15:31 — REGNUM Ямальские учёные надели спутниковый ошейник на редкого «голубого» песца. Об этом 17 ноября сообщил в своём аккаунте Instagram Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН.

Screenshot Www.instagram.com/arctic_lab_yamal/ ©

«История началась несколько недель назад. К нам случайно попало видео уникального песца-меланиста — он пришел на одно из месторождений углеводородов в ЯНАО. Меланисты — животные, которые имеют более темную, почти чёрную окраску. Она появляется в результате наследственных изменений. Таких песцов называют еще «голубыми», и они, в отличие от белых, не меняют окраску два раза в год», — сообщают учёные.

Отмечается, что встретить такого зверя на материке — большая удача. И науке мало не известно о выживаемости, миграциях, способностям к размножению и другим особенностям экологии «голубых» песцов. И ямальских учёных, которым удалось раздобыть особь редкого зверька, ждут интересные и уникальные открытия.