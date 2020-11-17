Канберра, , 14:19 — REGNUM Народы Восточной Азии столкнулись с эпидемией вируса, подобного SARS-CoV-2, 25 тыс. лет назад. К такому заключению пришли австралийские и американские генетики под руководством доцента университета штата Аризона в Тусоне Дэвида Энарда. Результаты исследования опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые исследовали характер изменений структуры нескольких десятков генов, которые отвечают за работу иммунитета и проникновение коронавируса. Генетики выделили и сопоставили наборы мутаций этих генов в ДНК людей.

Исследователи выяснили, что изменения в ДНК, отвечающие за сопротивление коронавирусам, начали появляться у жителей Восточной Азии 25 тыс. лет назад. Широко распространение подобные изменения получили 5 тыс. лет назад.

Ученые выяснили, что изменения произошли только в тех генах, которые отвечают за реакцию на COVID-19. Это позволило предположить, что в прошлом люди уже переживали эпидемии, подобные пандемии коронавируса.

Кроме того, выяснилось, что у жителей других континентов и регионов Евразии подобные генетические адаптации слабо распространены. Генетики предположили, что Восточная Азия на протяжении десятков тысяч лет была инкубатором коронавирусов.

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