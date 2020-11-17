Барнаул, , 07:35 — REGNUM Известие о том, что сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают хорошими противовирусными свойствами и способны значительно снизить активность коронавируса и гриппа, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания «Единая Россия» Павел Шумихин:

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»Данные получены, безусловно, интересные, но открытым остается вопрос о том, каким образом эти знания можно использовать в практике. Дело в том, что внутренние среды человеческого организма кардинальным образом отличаются от искусственно создаваемых лабораторных условий.

Не зря в медицине и фармакологии широко пользуются терминами «in vitro» («в стекле») и «in vivo» (на живом организме). Даже самый выдающийся результат, полученный in vitro, может оказаться очень заурядным при исследовании in vivo, так как даже самые совершенные лабораторные условия весьма далеко отстоят от реалий живого организма.

Поэтому пока не будет доказана эффективность перечисленных натуральных продуктов на течение коронавирусной инфекции вначале на животных, а затем на многочисленных добровольцах, речи об использовании этих продуктов с лечебной или профилактической целью быть не может.

Предположу, что реальный итоговый результат действенности изучаемых натуральных продуктов может оказаться гораздо слабее ожидаемого. Никакой сок, к сожалению, не заменит многолетнего благотворного влияния здорового образа жизни, который в условиях эпидемиии коронавирусной инфекции и показал наиболее выраженную профилактическую роль».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии по итогам исследований назвали продукты, способные подавить до 97 процентов патогенов коронавирусной инфекции в организме.

В список вошли соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай. Выводы были сделаны на основе смешивания штаммов коронавируса и вируса гриппа с различными натуральными продуктами. Смесь выдерживалась при комнатной температуре.

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