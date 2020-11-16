Москва, , 23:30 — REGNUM Заявление компании Moderna о том, что разработанная ею вакцина от коронавируса по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5%, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Как можно определить эффективность вакцины, если еще и года не прошло, после ее введения? Если в течение года, после ее введения, будет сохраняться напряженный иммунитет (не будет заражения полевым вирусом), тогда и можно будет говорить об эффективности вакцины», — считает пользователь Ира.

Многие комментаторы заметили, что каждые новые испытания различных вакцин показывают всё большие и большие положительные результаты, чем их конкуренты. По видению людей, за данными цифрами кроется маркетинг, а не реальная эффективность препарата.

«Недавно Пфайзер заявила, что у нее эффективность 90%. На следующий день российский институт заявил, что у них 92%. Сегодня Модерна заявила, что у их вакцины эффективность 94,5%. Соответственно, ждём завтра еще больших цифр», — написал пользователь под псевдонимом «Хантер».

Некоторые пользователи заявили о своём недоверии к результатам испытания данной вакцины. По их видению, компании стремятся нарисовать максимально большую цифру эффективности, при этом времени на испытание препарата отведено слишком мало.

«94,5%? Как на выборах… Велика вероятность всего прогрессивно мыслящего населения, угодить в оставшиеся 5,5%», — написал Сергей Д.

Ряд граждан пришли к выводу, что компании, производящие вакцины, занимаются исключительно бизнесом и не ставит перед собой цель действительно помочь людям. Поэтому, по их мнению, данным компаниям не стоит доверять.

«Никому не верю, это бизнес. И как переболевшая ковидом, и тяжело переболевшая к слову, продолжаю недоумевать, где вакцины от менингита? От менингита типа «В» в России вообще нет вакцин, ни своих, ни импортных. И все молчат», — написала пользователь Юлия.

Напомним, 16 ноября в американской компании Moderna заявили о том, что разработанная ею вакцина от коронавируса по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5%.