Анкара, , 20:11 — REGNUM Выступая в комиссии по планированию бюджета парламента 16 ноября, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил, что правительство готовит национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Он выразил желание сделать Турцию пионером в таких областях, как квантовые вычисления и биотехнологии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Варанк подчеркнул, что турецкая национальная стратегия по разработке искусственного интеллекта будет объявлена как можно скорее. По его словам, стратегия по привлечению иностранных инвестиций, которая также в скором времени будет принята, ускорит подготовку вышеупомянутого документа.

По словам Мустафы Варанка, в 2021 году будет анонсирована «Международная программа ведущих исследователей», по которой в Турцию прибудут более 100 высококвалифицированных исследователей. Варанк также указал, что в рамках стратегии по разработке искусственного интеллекта вскоре будет запущена программа «Городов-производителей», согласно которой правительством будут поддерживаться города с высоким объемом производства и экспорта.