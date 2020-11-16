Иерусалим, , 15:19 — REGNUM Израиль отправит астронавта в космос в следующем году, всего лишь во второй раз в истории страны, передает Times of Israel 16 ноября.

Эйтан Стиббе, бывший летчик-истребитель, должен отправиться в космос в конце 2021 года. Его миссия на Международной космической станции продлится чуть больше недели, он использует это время для проведения серии беспрецедентных экспериментов, направленных на продвижение израильских технологий и научных разработок исследователями и стартапами.

«Это День национальной радости и великой гордости», — сказал президент Израиля Реувен Ривлин, подчеркнув, что это событие станет еще одним доказательством, что для Израиля «даже небо не является пределом».

Стиббе отправится на шаттле, который будет запущен из Флориды в конце 2021 года.