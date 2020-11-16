Москва, , 10:06 — REGNUM Благоприятные условия для наблюдения пика метеорного потока Леониды ожидаются в России в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты пояснили, что недавно было новолуние, и Луна всю ночь будет находиться под горизонтом. Она не помешает любоваться звездопадом.

«В 2020 году в ночь пика ожидается до 15−20 метеоров в час», — рассказали в планетарии.

Как сообщало ИА REGNUM, пик звездопада Леониды ожидается в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября. Метеорный поток назвали в честь созвездия Льва. Это остатки кометы 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.

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