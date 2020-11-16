Берлин, , 00:51 — REGNUM Напитки, способные уничтожать до 97% патогенов коронавируса в организме человека в течение пяти минут выявили учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Об этом 15 ноября сообщается на сервисе базы данных препринтов в области биологических наук BioRxiv.

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В своём исследовании учёные исходили из факта, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы, прежде всего поражает слизистые рта и носа. Здесь вирусы накапливаются, вызывают симптомы заболевания. Предотвратив первоначальное инфицирование можно снизить вероятность распространения вируса в нижние дыхательные пути, а также облегчить симптомы.

Представители Института молекулярной вирусологии смешивали штаммы коронавируса и вируса гриппа с различными натуральными продуктами и выдерживали смесь при комнатной температуре, а затем проанализировали полученные результаты. По итогам исследования оказалось, что ряд продуктов натурального происхождения обладает мощным противовирусным действием.

Так сок черноплодной рябины на 97% подавляет активность коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Хорошо работает против обоих вирусов и гранатовый сок: его эффективность составила 80%. Значительно ослабить воздействие вируса поможет и зелёный чай. Негативное влияние на коронавирус и вирус гриппа оказывают кислая среда, создаваемая напитками, и содержание в них растительных полифенолов. Учёные предполагают, что полоскание ротовой полости этими напитками может снизить вирусную нагрузку на организм человека и сильно понизить передачу вируса другому человеку.

Отмечается, что данное исследование ещё не было представлено на суд научного сообщества.

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