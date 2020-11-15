Барнаул, , 08:55 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не согласен с утверждением, что пациенты без масок, перенёсшие коронавирусную инфекцию, представляют особую опасность для окружающих. Корреспонденту ИА REGNUM он, в частности отметил:

Пассажиры электрички в масках и без Дарья Драй © ИА REGNUM

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»Люди, которые перенесли инфекцию и признаны выздоровевшими, никак не могут быть опасными для окружающих. Иммунная система организма очень хорошо идентифицирует вирусные частицы как чужеродные вражеские агенты, что сопровождается элиминацией вируса в течение обычно нескольких дней. Как правило, человек избавляется от вируса даже до полного выздоровления.

С чем можно согласиться, так это с необходимостью продолжения ношения маски реконвалесцентами. Во-первых, речь идет о соблюдении имеющих законную силу противоэпидемических предписаний, которые не предусматривают подобных исключений для переболевших; во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и возможность повторного инфицирования как коронавирусной, так и другой респираторной вирусной или бактериальной инфекцией, что существенно облегчается ослабленным состоянием организма».

Напомним, ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что люди, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, но отказываются носить медицинские маски, представляют особую опасность для окружающих.

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