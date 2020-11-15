Москва, , 07:20 — REGNUM Риск развития диабета повышается у тех, кто переболел COVID-19, поскольку инфекция негативно влияет на поджелудочную железу, заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

Диабет Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа», — сказала специалист, слова которой приводит «Комсомольская правда».

По ее словам, еще одной опасностью, которую таит COVID-19, является ожирение из-за снижения физической активности. При этом рост массы тела может спровоцировать диабет второго типа.

Кроме того, как отметила Шестакова, стресс у пациентов с коронавирусной инфекцией вызывает гипергликемию у тех, кто не болеет диабетом, что также может привести к диабету через некоторое время.

«Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет», — подчеркнула глава института.

Эксперт добавила, что высокий уровень сахара в крови тоже способствует проникновению коронавируса в организм.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне ученые из Северо-Западного университета обобщили все неврологические симптомы пациентов с COVID-19 и пришли к заключению, что заболевание опасно для всей нервной системы человека.

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