Москва, , 03:59 — REGNUM Любая система тестирования на антитела имеет «свои серые зоны», когда при анализах не ясно, отрицательный или положительный результат дал тест. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

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По его словам, в указанном варианте принято говорить о сомнительном результате.

«Сомнительный результат — тот, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои серые зоны, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный», — сказал специалист.

Викулов отметил, что в случае получения сомнительного итога при тесте на антитела существует ряд рекомендаций. Как отметил эксперт, анализы следует проводить в динамике. Кроме того, можно исследовать клиническую картину заболевания, а также применить альтернативный метод тестирования.

Эпидемиолог добавил, что при тестах на антитела крайне важно придерживаться правил подготовки к ним. Одним из таких правил является тестирование натощак.

«Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста», — подчеркнул Викулов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 15−20% пациентов в течение нескольких месяцев после излечения от COVID-19 теряют антитела к коронавирусу.

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