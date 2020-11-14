Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM В Петербурге на 79-м году жизни в результате трагического стечения обстоятельств скончался профессор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор культурологии Александр Дриккер. О кончине учёного сообщили 14 ноября в Институте философии СПбГУ.

2 Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным СМИ, профессор страдал онкологическим заболеванием и, по имеющейся информации, совершил самоубийство, оставив родным два прощальных письма. Бездыханное тело мужа 13 ноября обнаружила его супруга в их квартире в Выборгском районе Петербурга. Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося.

Александр Дриккер родился 4 декабря 1941 года и по первому образованию был специалистом по квантовой радиоэлектронике. Проводил исследования и публиковал научные работы по проблемам радиофизики.

Затем Дриккер увлёкся развитием информационных технологий, теорией информационного отбора в культуре, вёл исследования в области философии и психологии искусства, эмпирической эстетики, современного искусства. В Государственном Русском музее Дриккер работал в должности заведующего сектором баз данных, был одним из инициаторов и организаторов информатизации музеев.

С 2005 года Александр Дриккер — профессор кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ. Он читал курсы по психологии искусства, естественнонаучным методам изучения культуры, виртуальным музеям, теории визуальной культуры, информационным технологиям в музее.

«Александр Самойлович был человеком яркого таланта, исключительной порядочности, высочайшей культуры, блестящим лектором, заботливым научным руководителем, верным другом», — отметили в Институте философии СПбГУ, добавив, что его уход — невосполнимая утрата для родных, друзей, коллег и учеников.