Тегеран, , 09:15 — REGNUM По словам представителя научно-технического департамента администрации президента Ирана Парвиза Карами, страна занимает ведущие позиции в области научного производства и обмена научными открытиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 ноября.

Карами сделал эти замечания в эксклюзивном интервью корреспонденту IRNA по случаю всемирного дня науки во имя мира и развития. «По данным основных источников, мировой рейтинг Ирана по производству научной продукции перескочил с 52-го места в 2005 году до 15-го в 2019 году», — сказал чиновник.

Он отметил, что в большинстве научных областей, а также в сфере современных технологий Иран является страной номер один в регионе.

Подчеркнув, что мировой рейтинг Ирана в указанных областях однозначно демонстрирует достижения страны, Карами заявил, что Исламская Республика также занимает четвертое место в мире по нанотехнологиям, седьмое место в сфере биотехнологий, девятое — в аэрокосмической промышленности и шестое в области исследований стволовых клеток.