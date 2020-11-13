Москва, , 23:35 — REGNUM Два российских космонавта выйдут 18 ноября на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для проведения подготовительных работ, необходимых для прибытия нового научного модуля «Наука», сообщает 13 ноября NASA.

Выход в открытый космос должен начаться в 17:30 мск и, по предварительным расчетам, продолжится около шести часов.

«Командир 64-й экспедиции Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков российского космического агентства «Роскосмос» совершат выход в открытый космос с борта МКС из модуля «Поиск» на российском сегменте станции, который, как ожидается, продлится шесть часов», — говорится в сообщении.

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс поможет им облачиться в скафандры и будет следить за их работой изнутри МКС.

Уточняется, что российские космонавты подготовят приборы на внешней стороне МКС, а также приготовят стыковочный модуль «Пирс» к перемещению на корпус модуля «Поиск». На его место будет пристыкован новый российский лабораторный модуль «Наука», который сейчас готовится к запуску с космодрома Байконур.

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