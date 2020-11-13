Бишкек, , 21:52 — REGNUM Расходы бюджета Киргизии на научные исследования и разработки в 2019 году составили 612 млн сомов (558,4 млн рублей) и по сравнению с 2015 годом увеличились почти на 12% или на 65,6 млн сомов (59,8 млн рублей). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

В республике насчитывается 73 научных организации, из которых на долю производственного сектора приходится 35%, сектора высшего образования — 31% и академического сектора — 29%.

В Академии наук Киргизии работают 1410 человек, из которых 129 имеют степень доктора наук и 280 человек — кандидатов наук.

В 2019 году высшие учебные заведения Киргизии выпустили более 450 аспирантов. Из них большинство специализируется на медицинской сфере — 20% от общей численности аспирантов, на экономической сфере — 14% и на юридической сфере — 13%.