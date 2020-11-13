Москва, , 18:50 — REGNUM Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин рассказал об экологических преимуществах продукции компании в ходе конференции, состоявшейся в рамках Международной деловой миссии производителей удобрений и продуктов агрохимии.

В конференции, организованной Российским экспортным центром, приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, РЭЦ, Торгово-промышленной палаты РФ, общественной организации «Деловая Россия» и Фонда «Сколково», торговые представители РФ в Чехии, Болгарии и Бразилии, а также топ-менеджеры инновационных российских компаний и старт-апов.

Давая старт конференции, начальник отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Дарья Шевякина выступила с докладом о состоянии экспорта продукции химического комплекса РФ.

«С 2017 года экспортные поставки химической продукции показывают рост, который продолжается по сей день. В 2018 году наши экспортные поставки выросли на 4,9%, мы превысили заложенный в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» показатель на 13,5%. В 2019 году наши экспортные поставки остались на уровне 2018 года, но мы также превысили показатель, заложенный в нацпроекте, на 5,4%. Отмечу, в что в нацпроекте на долю химической и нефтегазохимической промышленности, отнесенной к сфере ведения Минэнерго, предусмотрен показатель в 2024 году порядка 37 млрд долларов США. Учитывая, что в 2017 году этот показатель составлял порядка 17 млрд долларов, перед нами стоит очень амбициозная задача практически более чем в два раза нарастить экспорт», — отметила Дарья Шевякина.

Управляющий директор по администрированию субсидий АО «РЭЦ» Константин Евстюхин рассказал о мерах господдержки по развитию экспортного потенциала. По его словам, в 2019 году услугами РЭЦ воспользовались более 11 тыс. экспортеров. Объем поддержанного экспорта составил 19,5 млрд долларов США, объем предоставленного финансирования — 73,6 млрд руб.

«РЭЦ стал значимым и ключевым институтом развития по поддержке несырьевого экспорта», — заключил Евстюхин.

Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин в своём выступлении отметил, что экологизация в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания в последние годы стала мощной мировой тенденцией.

«В России она получила конкретное воплощение — уже приняты предварительные национальные стандарты, которые определяют, что такое «зеленые» технологии и продукция. К числу той продукции, для которой были разработаны «зеленые» стандарты, относятся минеральные удобрения. В марте 2020 года они вступили в силу», — напомнил Борис Левин.

По словам заместителя руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро», основных целей введения «Зеленого стандарта» две: создать сегмент доступной и здоровой пищевой продукции с улучшенными экологическими характеристиками и подчеркнуть уникальные экологические характеристики российской продукции, в том числе минеральных удобрений, в составе которых нет концентраций токсичных веществ, усилив их конкурентные преимущества на мировом рынке и включив их в цепочку преференциальных зеленых «закупок».

В мире растет осознание вреда, который наносят здоровью человека и почв удобрения некоторых зарубежных производителей, содержащие высокие концентрации тяжелых металлов.

«В Европе ряд стран уже давно ввели достаточно жесткие нормативы по содержанию токсичных элементов. Четыре европейские страны (Венгрия, Словакия, Финляндия, Швейцария) приняли очень жесткие национальные лимиты по содержанию кадмия — на уровне 20 мг на килограмм P 2 0 5 . В целом Евросоюз в прошлом году принял исчерпывающую директиву, ограничивающую содержание токсичных примесей в минеральных удобрениях. Установлен лимит в 60 мг на килограмм P 2 0 5 , разрешена добровольная экомаркировка «зеленых» удобрений, содержания вредных веществ в которых не превышает 20 мг на килограмм P 2 0 5 . Удобрения ФосАгро с запасом соответствуют самым жестким критериям экологичности», — подчеркнул Борис Левин.

Модератор дискуссии, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» Снежана Меньшикова, поблагодарила ФосАгро за то, что «компания очень серьезно подходит к вопросу необходимости ограничения содержания тяжелых металлов в удобрениях», в том числе к проведению научных разработок и исследований, призванных решить эту проблему ради благополучия будущих поколений.

Торговые представители РФ выступили на конференции с докладами о состоянии рынков минеральных удобрений в странах, в которых они работают.

«На рынке Сербии существует высокая конкуренция, 75% потребляемых удобрений импортируется из-за рубежа. Примечательно, что Россия здесь занимает достойное место и более 50% импортируемых удобрений поставляются из нашей страны. Активно и уверенно на протяжении многих лет работают такие компании как ФосАгро, которая имеет в стране крупное региональное представительство, а также «КуйбышевАзот», «ЕвроХим» и ряд других компаний», — сообщил торговый представитель РФ в Республике Сербия Андрей Хрипунов.

Заместитель торгового представителя РФ в Бразилии Андрей Юрков рассказал, что объемы импорта фосфатов в Бразилии неуклонно растут и в 2019 году составили более 6 млн тонн, что на 10% больше, чем в 2018 году.

«На бразильском рынке в течение уже длительного времени успешно действуют крупнейшие российские экспортеры удобрений, такие как ФосАгро, «ЕвроХим», «Уралхим», «Акрон», «Уралкалий», — отметил Юрков.

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