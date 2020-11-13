Копенгаген, , 11:23 — REGNUM Вакцина против коронавируса, разрабатываемая в Дании, показала свою эффективность в подавлении мутировавшего коронавируса, обнаруженного ранее у норок. Результаты были получены в ходе проведения лабораторных испытаний. Об этом в эфире SVT рассказал один из разработчиков датской вакцины Андерс Фомсгаард.

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Несколько миллионов норок в Дании уже были убиты после того, как поступили первые сообщения о новых мутациях. На уровне правительства Дании прозвучали опасения, что разрабатываемые вакцины могут оказаться неэффективными против мутировавшего вируса.

Однако вакцина, разрабатываемая в Государственном институте сывороток Дании, доказала свою эффективность на ранних этапах тестирования.

По словам Андерса Фомсгаарда, принимающего непосредственное участие в создании препарата, антитела кроликов, зараженных образцами полученного у норок коронавируса (cluster 5), смогли успешно бороться с мутировавшим вирусом.

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