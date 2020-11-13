Сингапур, , 08:02 — REGNUM Передача коронавируса SARS-CoV-2 от людей к диким животным может таить серьезную опасность, поскольку может привести значительным мутациям вируса, которые также будут представлять опасность для человека. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на мнение руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа.

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При этом ученый отметил, что если речь идет о заражении животных в неволе, то опасность снижается из-за того, что их перемещения находятся под контролем. Линьфа добавил, что эпидемиологи уже подтвердили передачу коронавируса от человека к некоторым видам животных, включая кошек, собак, тигров, львов и норок, что, по мнению специалиста, является одной из самых опасных черт SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Ван Линьф заявил, что в мире в ближайшие десять лет появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку.

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