Москва, , 23:57 — REGNUM При помощи двигателей грузового космического корабля «Прогресс МС-14» экипаж перевел МКС на новую орбиту, сообщает 12 ноября интернет-портал NASA, транслирующий переговоры экипажа станции с Землей.

Высота орбиты была изменена для обеспечения условий прибытия нового экипажа, который будет доставлен весной 2021 года.

По плану перехода, двигатели корабля «Прогресс МС-14» за 363,5 секунды работы должны были увеличить среднюю высоту орбиты станции на 1,2 км. Теперь высота орбиты составляет 419,4 км над поверхностью Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая коррекция орбиты МКС проводилась 7 октября, когда высота орбиты станции была понижена на 1,3 км.

Напомним, 1 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18» на МКС должен быть доставлен новый экипаж из российских космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.

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