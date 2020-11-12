Москва, , 07:32 — REGNUM Отсутствие симптомов при заболевании COVID-19 не представляет опасности для пациента, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН.

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"Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется — «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», — отметил специалист.

Болибок также подчеркнул, что такую форму нельзя назвать болезнью, поскольку она ограничивается лишь заражением.

«А здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова заявила, что у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание бессимптомно, может на некоторое время пропасть обоняние и измениться вкус.

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