Новосибирск, , 06:01 — REGNUM В Институте катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) работают над созданием энергоэффективного способа получения керамических материалов. Об этом сообщили в самом Институте.

Ученые отмечают, что температура получения керамики может быть снижена на 500 °C, а предел устойчивости к образованию трещин повышен на 40 — 60%. Сейчас они разрабатывают способ получения керамических материалов на основе карбида кремния. Это позволит снизить температуру спекания, повысит характеристики прочности и в перспективе удешевит продукцию. Проект поддержан грантом правительства Новосибирской области.

Отмечается, что керамические материалы благодаря высокой прочности, легкости, термической и химической устойчивости широко используются в промышленности — от изготовления механических уплотнителей до производства протезов и элементов летательных аппаратов. Однако, к числу основных недостатков керамики относят её хрупкость. Также, для спекания конечных изделий требуются высокие температуры и, соответственно, энергозатраты.