Архангельск, , 12:05 — REGNUM Архангельская область подала заявку на участие в конкурсе проектов научно — образовательных центров (НОЦ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в рамках национального проекта «Наука» в этом году в России будет отобрано для реализации пять проектов научно-образовательных центров. Регион совместно с Ненецким автономным округом и Мурманской областью представил проект «НОЦ Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Как отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, направление заявки — это только начало работы.

«Необходимо доказать, почему Архангельская область вместе с Ненецким автономным округом и Мурманской областью достойна стать площадкой для создания Арктического научно-образовательного центра», — подчеркнул Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков положительно оценил готовность региона к реализации данного проекта и заявил, что главным технологичееским проектов НОЦ может стать производство алмазных пластин.

Напомним, на звание Арктического НОЦ мирового уровня претендует также Якутск. Этот проект объединяет интересы четырех регионов: Якутии, Чукотского автономного округа, Магаданской области и Камчатского края.