Эр-Рияд, , 11:26 — REGNUM Самая точная на сегодняшний день трёхмерная модель коронавируса нового типа создана учёными Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении университета науки и технологий имени короля Абдаллы.

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Специалисты пользовались снимками, сделанными под микроскопом, и базой данных белков. Им удалось создать модель с современной структурой вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов. Ранее такой детализации не было.

Один из авторов исследования Нган Нгуен пояснил, что модель отражает полную ультраструктуру вируса в известном на настоящий момент виде. Ранее вирус изображали в виде произвольно размещенных на липидной мембране неполных белков-шипов.

Разработка позволит подробнее изучить вирус и ускорит создание лекарств от COVID-19, считают специалисты.