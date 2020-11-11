Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Водный экстракт «березового гриба» (чаги) подавляет развитие нового коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, результаты их исследования 11 ноября приводит в своем материале издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

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«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — говорится в статье издания.

Также указывается, что по итогам данного исследования учеными была подана заявка на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

Кроме того, уточняется, что авторами исследования была изучена противовирусную активность водных экстрактов аптечной чаги к коронавирусу, для чего была использована клеточная культура Vero, широко применяемая при фармакологических исследованиях. На монослой этих клеток наносили экстракты чаги в разных концентрациях, а через некоторое время патогенный штамм коронавируса.

Помимо того, отмечается, что, по мнению специалистов, терапевтическое действие чаги объясняется очень широким спектром биологически активных компонентов, формирующихся при тесном взаимодействии березы с грибом, у которых есть противоопухолевая, цитостатическая, антибластическая активность.

В то же время, добавляется, что разработчиками было проверено действие препарата чаги на себе во время заболевания COVID-19.

«По словам всех невольных «испытуемых», через 5−7 дней симптомы инфекции исчезали», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организация здравоохранения заявили, что общее количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло более чем на 3,6 млн, что стало самым большим числом за все время пандемии.