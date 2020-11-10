Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM Сотрудники Горно-Алтайского государственного университета осенью обследовали археологические комплексы Чулышманской долины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, работы велись на участках от перевала Кату-Ярук до устья реки Чульча.

Учёные исследовали оросительные системы, использовавшиеся для полива возделываемых участков, с применением квадрокоптера. Это позволит создать цифровые 3D-модели объектов, привязанные к глобальной системе координат.

«Такой подход позволяет установить закономерности в расположении археологических объектов и определить традиционные способы хозяйственного использования горных долин Алтая в древности и средневековье», — отметили в университете.

Впрочем, пока точно датировать время строительства объектов не удаётся. Однако отмечается, что с учётом найденных ранее жерновов мельниц, зернотёрок, серпов и деталей плугов, можно сделать вывод о достаточно высоком развитии на Алтае земледелия в разные периоды.

«Исследование оросительных каналов и памятников земледелия находится еще на стадии накопления материала, и пока сложно делать какие-либо далеко идущие заключения. Однако уже сейчас ясно, что уровень хозяйственного развития населения Алтая в древности и средневековье был гораздо выше, чем было принято считать», — заключили в ГАСУ.