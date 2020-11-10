Москва, , 08:59 — REGNUM Резиденты технополиса «Москва» за время работы особой экономической зоны (ОЭЗ) зарегистрировали 175 патентов на изобретения, сообщается на портале мэра столицы.

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Почти 70% изобретений относятся к сфере электроники и высоких технологий. Ежегодно резиденты технополиса регистрируют в среднем от 10 до 20 патентов.

Больше всего патентов зарегистрировано у компании «Микрон» и Научно-исследовательского института молекулярной электроники — 52 и 35 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» вложили в развитие экономики столицы около 6,6 млрд рублей.

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