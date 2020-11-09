Москва, 9 ноября 2020, 17:33 — REGNUM Промежуточные итоги III фазы испытаний первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут обнародованы в скором времени, сообщил 9 ноября журналистам глава Центра им. Гамалеи (Москва) Александр Гинцбург.
Глава центра-разработчика выразил уверенность в том, что степень эффективности этой вакцины покажет высокий уровень. Он напомнил, что в России «Спутником V» уже сейчас вакцинируют тех, кто входит в группу высокого риска заражения.
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По словам Гинцбурга, этот процесс идёт активно, как и процесс производства препарата, к которому подключаются новые производственные площадки.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гинцбург два дня назад заявил, что массовая вакцинация «Спутником V» начнётся в Москве и в Подмосковье в течение двух следующих недель.
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